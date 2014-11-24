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Режиссер Кара заявил о нехватке классики в списке фильмов для школьников
Сегодня, 11:22
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Режиссер Кара заявил о нехватке классики в списке фильмов для школьников

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По словам эксперта, блокбастеры в этом списке выглядят лишними.

Режиссер Виктор Кара заявил о нехватке классики в списке фильмов для школьников, который подготовили в Минпросвещения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, блокбастеры в этом списке выглядят лишними. Он уточнил, что такие картины, как "Последний богатырь", "Майор Гром" и "Онегин", не дотягивают до рекомендации к просмотру. Также Кара отметил, что в списке не хватает исторических фильмов.

Ранее правительство определило регионы для ускоренного создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО.

Фото: pxhere.com

Теги: режиссер, список, фильмы, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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