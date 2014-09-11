Правительство определило регионы для ускоренного создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО

В этих регионах построят объекты общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн.

Правительство России определило регионы для ускоренного создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО. Об этом сообщает телеканал "360".

В документе говорится о 19 субъектах, в которых построят объекты общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн. При реализации проектов субъектами будет практически полностью обеспечено достижение показателей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

В перечень регионов вошли Приморский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми.

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