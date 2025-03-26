В подмосковном Железнодорожном стреляли в местного жителя

Преступник скрылся на "Жигулях", но позже его поймали полицейские.

Утром 26 марта на территории жилого комплекса "Ольгино парк" в Железнодорожном, расположенном на территории Московской области, произошла стрельба. Местные журналисты рассказали о том, что неизвестный преступник совершил покушение на одного человека. По социальным сетям распространились ролики с места инцидента. В кадре заметно, что киллер производит выстрелы в вышедшего из подъезда потерпевшего. Жертва постаралась скрыться за автомобилем. В то же время из машины, которая ждала человека у здания, выбежал сотрудник охраны и открыл ответный огонь по преступнику. После этого злоумышленник сбежал. Еще одна камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, что подозреваемый сел в "Жигули", припаркованные таким образом, чтобы быстро скрыться.

В настоящее время уточняется информация о том, были ли раненые в ходе перестрелки. Telegram-канал SHOT пишет о том, что жертву поджидал не один, а несколько человек. В настоящее время человека, устроившего стрельбу в подмосковном Железнодорожном, задержали российские правоохранительные органы. Сейчас он находится на допросе.

Молодой человек устроил стрельбу на станции метро "Василеостровская".

Фото и видео: Telegram / BAZA