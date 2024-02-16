Молодой человек устроил стрельбу на станции метро "Василеостровская"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне вечером, 22 марта, на станции метро "Василеостровская"=" в Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек вступил в словесный конфликт с незнакомыми пассажирами в вагоне поезда. В ходе ссоры юноша решил "оставить последнее слово за собой": он вышел из вагона на платформу и произвел выстрел в сторону салона поезда.

По информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стрельба была осуществлена из пускового устройства "сигнал охотника", которое используется для подачи звуковых сигналов и не предназначено для причинения вреда. Тем не менее, инцидент вызвал переполох среди пассажиров, многие из которых обратились за помощью к сотрудникам метрополитена и полиции.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что после смертельного ДТП под Приозерском возбуждено уголовное дело.

Видео: 78.ru