На станции метро "Василеостровская" останавливался эскалатор

"Василеостровская" стала работать в обычном режиме в течение минуты – в 18:43.

Вход в вестибюль станции метро "Василеостровская" вечером 16 февраля ограничивали из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Петербуржцам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. До станции "Приморская" – на автобусах №№1, 6, 41, 42, 47, 100, 128, 152, 230, 249 и трамваях №№6, 40, а до "Спортивной" – на автобусах №№1, 128, 230, 249, 275, трамваях №№6, 40.

"Василеостровская" стала работать в обычном режиме в течение минуты – в 18:43.

Ранее мы рассказывали о том, что матч на "СКА Арене" ограничил вход на станцию "Парк Победы".

Фото: Piter.TV