Матч на "СКА Арене" ограничил вход на станцию "Парк Победы"

Ограничения вступили в силу в 22:11.

В четверг, 15 февраля, в Петербурге на "СКА Арене" сразились СКА и "Салават Юлаев" из Уфы. Матч стал причиной ограничений на вход на станции метро "Парк Победы" из-за увеличенного пассажиропотока, отметили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ограничения вступили в силу в 22:11. Из-за наплыва болельщиков в подземке, посещавших игру, петербуржцам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. До "Московской" просили добираться на автобусах №№3, 26, 50, 226, 281, а до "Электросилы" – на тех же маршрутах и трамвае №29. К 22:27 станция "Парк Победы" стала работать в штатном режиме.

Напомним, счет матча, произошедшего сегодня на новом стадионе, составил 2:0 в пользу петербургской сборной. По результатам игры СКА лидирует в таблице Западной конференции – команда набрала 91 очко и выиграла четвертый раз подряд.

Фото: Piter.TV