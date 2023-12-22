  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге СКА одержал победу над ХК "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Сегодня, 22:12
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге СКА одержал победу над ХК "Салават Юлаев" в матче КХЛ

0 0

По результатам сегодняшнего матча СКА лидирует в таблице Западной конференции.

В Петербурге на "СКА Арене" 15 февраля сразились СКА и хоккейный клуб (ХК) из Уфы "Салават Юлаев". Матч прошел в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщили в пресс-службе петербургской сборной.

Победу одержал СКА, счет составил 2:0. От петербуржцев отличились Борна Рендулич (35-я минута) и Степан Старков (51-я). 

По результатам сегодняшнего матча СКА лидирует в таблице Западной конференции – сборная набрала 91 очко и выиграла четвертый раз подряд. 

В воскресенье, 18 февраля, СКА встретится на льду с ХК "Торпедо" из Нижнего Новгорода. 

Ранее мы рассказывали о том, что примерно 6 тыс. болельщиков воспользовались транспортом до "СКА-Арены" 11 февраля.

Фото: пресс-служба СКА

Теги: ска арена, ска салават юлаев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии