В Петербурге СКА одержал победу над ХК "Салават Юлаев" в матче КХЛ

В Петербурге на "СКА Арене" 15 февраля сразились СКА и хоккейный клуб (ХК) из Уфы "Салават Юлаев". Матч прошел в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщили в пресс-службе петербургской сборной.
Победу одержал СКА, счет составил 2:0. От петербуржцев отличились Борна Рендулич (35-я минута) и Степан Старков (51-я).
По результатам сегодняшнего матча СКА лидирует в таблице Западной конференции – сборная набрала 91 очко и выиграла четвертый раз подряд.
В воскресенье, 18 февраля, СКА встретится на льду с ХК "Торпедо" из Нижнего Новгорода.
Ранее мы рассказывали о том, что примерно 6 тыс. болельщиков воспользовались транспортом до "СКА-Арены" 11 февраля.
Фото: пресс-служба СКА
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