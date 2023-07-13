В "Шанхай Дрэгонс" ведут переговоры о смене названия "СКА-Арены"

Ведутся переговоры с потенциальными спонсорами.

Китайский хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс", который будет выступать в КХЛ в сезоне 2025/2026 на петербургской "СКА-Арене", ведет переговоры о смене названия домашней арены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям. Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом" пресс-служба "Шанхай Дрэгонс"

Напомним, что 7 августа китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" официально сменил название на "Шанхай Дрэгонс" и объявил о переезде в Санкт-Петербург. Новый сезон команда проведет на самой большой хоккейной арене мира — "СКА-Арене", открытой в 2023 году.

Арена уже успела установить мировой рекорд: 1 марта 2024 года матч плей-офф между СКА и "Торпедо" посетили 23 905 зрителей. Решение о возможном ребрендинге арены будет принято по итогам переговоров со спонсорами. Новое название, если договоренности будут достигнуты, может появиться уже в начале сезона.

Ранее Piter.TV сообщал, что СКА занял последнее место на турнире имени Николая Пучкова в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного