Примерно шесть тыс. болельщиков воспользовались транспортом до "СКА-Арены" 11 февраля

Ближайшие матчи пройдут 15 и 18 февраля.

Компания "ПассажирАвтоТранс" предоставила болельщикам автобусный трансфер до "СКА Арены". Шаттлы перевезли около шести тыс. фанатов 11 февраля в день матча "СКА" против "Сочи". Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на комтранс города.

Северная столица также привлекла внимание благодаря проведению первого матча на самой большой крытой ледовой арене в мире. Автобусы перевозили пассажиров с 15:00 до 17:00 с интервалом в две минуты. Также в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга дополнили информацию о матче "СКА" против "Лады" 13 февраля. Шаттлы перевезли около 3500 спортивных болельщиков.

Ближайшие матчи пройдут 15 и 18 февраля. Автобусы "ПассажирАвтоТранс" будут работать по той же схеме: начнут посадку пассажиров за два часа до начала игры и будут курсировать каждые две минуты от остановки "станция метро Парк Победы". Проезд на шаттле будет бесплатным, а время в пути составит 7-10 минут.

Ранее мы сообщили о том, что "СКА Арена" установила мировой рекорд посещаемости на матче СКА-"Сочи".

Фото: Комитет по транспорту Петербурга