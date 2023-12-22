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"СКА Арена" установила мировой рекорд посещаемости на матче СКА-"Сочи"
Сегодня, 10:18
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"СКА Арена" установила мировой рекорд посещаемости на матче СКА-"Сочи"

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Ранее этот рекорд принадлежал арене "Белл-Центр" в Канаде.

В воскресенье, 11 февраля, на игре регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ХК "Сочи", проходившей на "СКА Арене" в Петербурге, установлен новый мировой рекорд посещаемости хоккейного матча на крытых стадионах. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер перед началом матча.

Ранее этот рекорд принадлежал арене "Белл-Центр" в Канаде, которая вмещала 21,1 тыс. болельщиков, тогда как "СКА Арена" на проспекте Гагарина в Северной столице имеет вместимость 21,5 тыс. зрителей.

Ранее мы сообщили о том, что на лед петербургской "СКА Арены" первым пустили кота из Эрмитажа.

Фото: СКА

Теги: ска, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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