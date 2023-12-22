На лед петербургской "СКА Арены" первым пустили кота из Эрмитажа

Согласно сценарию ролика, кот узнает о матче СКА с ХК "Сочи", после – приобретает на него билет, лонгслив с логотипом сборной и едет на "СКА Арену" вместе с хоккеистами.

Хоккейный клуб Петербурга СКА пригласил горожан на первый матч после переезда на "СКА Арену" интересным способом. В tg-канале сборной появился ролик от якобы лица кота из Эрмитажа, который еще до хоккеистов вышел на лед.

Согласно сценарию видео, кот узнает о матче СКА с ХК "Сочи", после – приобретает на него билет, лонгслив с логотипом сборной и едет на "СКА Арену" вместе с хоккеистами.

Первым в новый дом, как известно, должен входить кот. А в случае Петербурга – не простой, а эрмитажный! Этот котик – наш давний болельщик, а на "СКА Арене" ему так понравилось, что он даже подумывает переехать. Обживаемся и ждем завтра много гостей! Пресс-служба хоккейного клуба СКА

Напомним, сегодня, 11 февраля, на новом стадионе пройдет первый матч СКА на новой домашней площадке. Петербургский клуб на льду "СКА Арены" примет хоккеистов "Сочи".

Видео: Telegram / Хоккейный клуб СКА