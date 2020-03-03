СКА переезжает на новую арену в Петербурге

СКА может переехать на "СКА Арену" к первому раунду плея-офф – 31 января.

Глава Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев заявил, что сборная будет тренироваться на "СКА Арене", предположительно, со следующего месяца в 2024 году. Об этом пишет издание "Спорт День за днем".

Конечно, было бы проще доиграть в "Ледовом дворце" этот сезон и спокойно готовиться к переезду к следующему сентябрю. Но не попробовать переехать в этом, на мой взгляд, было бы странно. Александр Медведев, глава Совета директоров СКА

СКА может переехать на "СКА Арену" к первому раунду плея-офф – 31 января.

Напомним, что 3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены". Ее площадь составляет 182,3 тыс. "квадратов", а большая ледовая арена вмещает 21,5 тыс. зрителей.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга