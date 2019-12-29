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В систему СКА может перейти лучший российский юниор Мичков
Сегодня, 10:54
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В систему СКА может перейти лучший российский юниор Мичков

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Петербургский клуб заинтересован в 15-летнем хоккеисте.

Лучший российский юниор и нападающий "Локомотива" Матвей Мичков может перейти в систему СКА, рассказал "Спорт Экспресс" 2 марта. Петербургский клуб заинтересован в 15-летнем хоккеисте.

Трансфер может состояться после выплаты компенсации клубу из Ярославля. В январе Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером Юношеской Олимпиады, в ходе которой российская сборная до 16 лет выиграла золото. Хоккеист считается одним из сильнейших нападающих своего поколения в мире.

Ранее мы рассказывали, что "Динамо" обыграло "Спартак" в первом матче серии плей-офф КХЛ.

Фото: Хоккейный клуб СКА / "ВКонтакте"

Теги: матвей мичков, ска, хоккейный клуб ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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