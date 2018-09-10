В СКА прокомментировали пожар на "СКА Арене"

В петербургском хоккейном клубе СКА прокомментировали ночной пожар на "СКА Арене". Официальное заявление было опубликовано в пресс-службе сборной 9 июня.
После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки "СКА Арена" никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание.
Пресс-служба хоккейного клуба СКА
Также отмечается, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Напомним, причиной пожара стала неисправность проводки. По предварительным данным, полыхала чаша спортивного комплекса. Площадь возгорания составила порядка 225 "квадратов". Пострадали поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты, сумма ущерба определяется.
Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)
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