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В СКА прокомментировали пожар на "СКА Арене"
Сегодня, 16:50
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В СКА прокомментировали пожар на "СКА Арене"

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Пострадавших нет.

В петербургском хоккейном клубе СКА прокомментировали ночной пожар на "СКА Арене". Официальное заявление было опубликовано в пресс-службе сборной 9 июня.

После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки "СКА Арена" никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание. 

Пресс-служба хоккейного клуба СКА

Также отмечается, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Напомним, причиной пожара стала неисправность проводки. По предварительным данным, полыхала чаша спортивного комплекса. Площадь возгорания составила порядка 225 "квадратов". Пострадали поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты, сумма ущерба определяется.

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)

Теги: ска арена, хоккейный клуб ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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