В СКА прокомментировали пожар на "СКА Арене"

В петербургском хоккейном клубе СКА прокомментировали ночной пожар на "СКА Арене". Официальное заявление было опубликовано в пресс-службе сборной 9 июня.

После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки "СКА Арена" никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание.

Пресс-служба хоккейного клуба СКА