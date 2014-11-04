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Ночной пожар на "СКА Арене" охватил 225 "квадратов"
Сегодня, 11:08
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Ночной пожар на "СКА Арене" охватил 225 "квадратов"

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Сумма ущерба устанавливается.

На "СКА Арене" в Петербурге ночью 9 июня произошел мощный пожар. Об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, полыхала чаша спортивного комплекса. Площадь возгорания составила порядка 225 "квадратов".

Причиной пожара стала неисправность проводки. В результате произошедшего пострадали поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, 3 ноября 2023 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены". Ее площадь составляет 182,3 тыс. "квадратов", большая ледовая арена вмещает 21,5 тыс. зрителей.

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)

Теги: крупный пожар, ска арена
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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