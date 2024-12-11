В "Ак Барсе" поддержали фаната, которого задержала петербургская полиция

Мальчика 10-ти лет удерживали в отделе полиции за брошенную на лед кепку.

Команда "Ак Барс", отыгравшая вчера матч со "СКА", прокомментировала задержание отца и ребенка, пришедших поболеть за казанский клуб, – рассказали в "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу хоккейной команды.

Согласно данным газеты "БИЗНЕС Online", мальчик 10-ти лет бросил на лед свою кепку после хет-трика любимой команды в первом периоде. Вскоре после этого и малолетнего болельщика, и его отца отвели в отделение полиции. Задержанных отпустили только после окончания матча.

Мы считаем подобное буквальное толкование легальных норм несправедливым и противоречащим целям КХЛ и клубов по популяризации спорта. Регламент КХЛ – глубоко проработанный документ, составленный с учётом хоккейной специфики и традиций нашего спорта, потому мы призываем всех правоприменителей с уважением относиться к главному документу лиги. Хоккейный клуб "Ак Барс"

В пресс-службе клуба также отметили, что надеются исправить негативное впечатление, оставшееся у ребенка о хоккее. В "Ак Барсе" полагают, что им и "СКА" надлежит предпринять необходимые для справедливого исхода меры, чтобы подобное не повторилось вновь.

Фото: ХК "Ак Барс"