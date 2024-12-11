"Ак Барс" разгромил "СКА" со счетом 3:8

В Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

На "СКА Арене" в Северной столице прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "СКА" и казанским клубом "Ак Барс". Гости взяли игру, забив 8 шайб. Петербургская команда отметилась тремя голами.

Счет открыл "Ак Барс". Гости вели игру весь первый период. Единственная шайба "СКА" у Зыкова. Первые 20 минут были закрыты со счетом 1:6 в пользу хоккеистов из "Ак Барс". Особенно выделился Артем Галимов, оформивший хет-трик.

Вторую шайбу "СКА" заработал в результате атаки Бардакова. Второй период закрыт со счетом 2:7 в пользу казанского клуба.

Третий период отметился еще одной шайбой от Бардакова. Казанская команда закрыла счет, забросив восьмую шайбу. Итоговый результат – 3:8 в пользу "Ак Барса".

Фото: Telegram / Хоккейный клуб СКА