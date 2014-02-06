Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию СКА "Арена"

Этот спортивно-концертный комплекс станет самым большим хоккейным стадионом в мире.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию СКА "Арена". Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 3 ноября, сообщил портал "Строительный Петербург".

Этот спортивно-концертный комплекс станет самым большим хоккейным стадионом в мире и представляет собой сооружение общей площадью 182,3 тысячи м2. Он оборудован большой ледовой ареной, способной вместить 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах. Также в комплексе есть малая ледовая арена с трибунами на 300 зрительских мест, фитнес-центр с бассейном, комнаты отдыха и детская зона.

Помимо этого, в здании смогут проходить соревнования по 20 различным видам спорта и культурные массовые мероприятия, включая концерты, выставки и форумы.

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Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга