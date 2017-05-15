В Петербурге выбрали лучших рисовальщиков эрмитажных котов

Свои рисунки на художественный конкурс прислали более 850 участников.

Участникам конкурса ко Дню эрмитажного кота предстояло создать свои произведения на тему "В гостях у эрмитажного кота". Номинантами в 2021 году стали 15 художников. В этом году конкурс проходил онлайн.

Члены жюри оценивали "индивидуальное художественное решение, продуманность композиции, технику, соответствие теме" и другое. По словам организаторов конкурса, самыми интересными оказались работы Люсинэ Туманян "1942" и Якова Соложина "Эрмики читают статью в газете The Art Newspaper Russia: "В Эрмитаже прочертили "Линию Рафаэля" длиной в пять веков".

Специальным гостем праздника стал кот Ахилл - оракул чемпионата Евро-2020.

Фото: пресс-служба эрмитажных котов