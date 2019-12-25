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Эрмитажный кот Ахилл будет "работать" во время Евро-2020
Сегодня, 13:08
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Эрмитажный кот Ахилл будет "работать" во время Евро-2020

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Знаменитый кот будет предсказывать итоги футбольных матчей между сборными.

Эрмитажный кот Ахилл вновь будет предсказывать результаты матчей, в этот раз — чемпионата Европы по футболу. Пресс-конференция, посвященная Дню Эрмитажного кота, прошла 24 мая на площадке "ТАСС".

Как рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, есть вероятность, что Ахилл будет предсказывать результаты всех матчей Евро-2020, а не только тех, что пройдут в Петербурге. 

Ветеринар, основатель Республики кошек и котов Анна Кондратьева отметила, что у кота очень насыщенный график. У Ахилла есть гуманитарная миссия: раз в неделю или две он посещает детский и взрослый хоспис и больницы. Животное очень любит путешествовать, недавно он побывал в Никола-Ленивце в Калужской области. 

Напомним, Ахилл прославился во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. У кота 20 тыс. подписчиков в Instagram. 

Фото: Piter.TV

Теги: ахилл, евро-2020, оракул, эрмитажный кот
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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