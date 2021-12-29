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Зеленский странным образом объяснил разгром Украины на Евро-2020
Сегодня, 10:12
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Зеленский странным образом объяснил разгром Украины на Евро-2020

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По словам политика, страна не хотела портить отношения со стратегическим партнером.

Украинский президент Владимир Зеленский странным образом объяснил разгром страны на международном чемпионате по футболу Евро-2020. По мнению главы государства, спортсмены проиграли представителям Англии из-за того, что Киев не хочет портить отношения со стратегическим партнером. Такую версию событий политик высказал гражданам в своем новогоднем обращении.

И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером.

Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны уточнил что игра национальной сборной объединила украинцев и сделала счастливыми тех, кто производит успокоительные.

Напомним, что в рамках чемпионата Европы по футболу сборная Украины дошла до четвертьфинала. Команда проиграла англичанам со счетом 0:4.

Зеленский заявил, что главной целью является окончание войны в Донбассе.

Фото и видео:
 

Теги: владимир зеленский, евро-2020
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Спорт, Футбол в России и Европе,

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