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Зеленский заявил, что главной целью является окончание войны в Донбассе
Сегодня, 9:51
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Зеленский заявил, что главной целью является окончание войны в Донбассе

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На Украине часть обращения президента к гражданам была посвящена вооруженному конфликту в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью его на должности главы государства является окончание войны на Донбассе. Такое заявление политик сделал в своем новогоднем обращении к гражданам. Выступление опубликовано в официальном Telegram-канале.

К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!

Владимир Зеленский, президент Украины

По словам лидера страны, линия разграничения на юго-востоке Украины исчезнет с карты только тогда, когда она исчезнет в головах населения.

В новогоднем обращении Путин выразил слова поддержки потерявшим близких из-за пандемии.

Фото и видео: 

Теги: владимир зеленский, донбасс, новогоднее обращение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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