В новогоднем обращении Путин выразил слова поддержки потерявшим близких из-за пандемии

По словам президента, опасная эпидемия охватила все континенты и пока не отступает. Болезнь унесла десятки тысяч жизней.

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении выразил слова поддержки потерявшим близких из-за пандемии коронавируса.

Глава государства пожелал гражданам крепкого здоровья в 2022 году. Также к нему, по словам российского президента, приложатся успехи в работе, учебе, в творчестве и любимом деле. Путин подчеркнул, что в текущем году россияне столкнулись с колоссальными вызовами. Однако, они научились жить в таких жестких условиях и решать сложные задачи. Все это стало возможным благодаря солидарности.

По словам президента, опасная эпидемия охватила все континенты и пока не отступает. Болезнь унесла десятки тысяч жизней.

Ранее мы сообщили, что опубликован трейлер новогоднего фильма "Гарри Поттер".

Видео: новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина