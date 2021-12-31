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Опубликован трейлер новогоднего фильма "Гарри Поттер"

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В ролике можно увидеть, как Гермиона рассказывает о процессе съемок, магии воссоединения и ностальгии по Хогвартсу.

Опубликован трейлер-фичуретка новогоднего эпизода, посвященного 20-летию "Гарри Поттер и Философский камень". Видео появилось на YouTube-канале НВО.

В ролике можно увидеть, как Гермиона рассказывает о процессе съемок, магии воссоединения и ностальгии по Хогвартсу. Кроме того, зрители смогут узнать некоторые подробности грядущей серии. После череды скандалов автор книги Джоан Роулинг все же примет участие в фильме.

Также в новом эпизоде снялись Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грэйнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Том Фелтон (Драко Малфой), Гарри Олдмам (Сириус Блэк) и другие актеры.

Ранее мы сообщили, что вышел трейлер "Бетмена" Мэтта Ривза.

Видео: Youtube/HBO Max

Теги: гарри поттер, кино, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Тема дня,

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