Вышел трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза

Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.

Warner Bros. Pictures представила трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Видео оубликовано на официальном YouTube-канале студии.

В ролике Бэтмен встречается в Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за Пингвином. Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон. В фильме также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис.

Мировая премьера состоится 2 марта 2022 года, в России фильм покажут на день позже.

Ранее Sony показала второй трейлер экранизации видеоигры Uncharted.

Видео: Youtube/Warner Bros. Pictures