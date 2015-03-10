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Вышел трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза

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Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.

Warner Bros. Pictures представила трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Видео оубликовано на официальном YouTube-канале студии.

В ролике Бэтмен встречается в Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за Пингвином. Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон. В фильме также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис.

Мировая премьера состоится 2 марта 2022 года, в России фильм покажут на день позже.

Ранее Sony показала второй трейлер экранизации видеоигры Uncharted.

Видео: Youtube/Warner Bros. Pictures

Теги: бэтмен, мэтт ривз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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