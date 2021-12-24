Sony показала второй трейлер экранизации видеоигры Uncharted

Американская кинокомпания Sony показала второй трейлер экранизации компьютерной серии игр Uncharted. Сюжет будет рассказывать о двух персонажах - Нейтане Дрейке и Викторе "Салли" Салливане. Эти герои решат отправиться на поиски сокровищ. Роль Дрейка исполнит актер Том Холланд. Его коллега по цеху Марк Уолберг воплотится в виде Салли. Кроме приключений персонажи также ищут пропавшего брата Нейта - Сэма.
В российской локализации проект известен под названием "Анчартед: На картах не значится". Известно, что одна из ролей в картине отдана Антонио Бандерасу. Режиссером проекта выступил Рубен Фляйшер.
Фильм выходит в широкий прокат с 10 февраля 2022 года.
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Фото и видео: YouTube / SonyPicturesRU
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