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Sony показала второй трейлер экранизации видеоигры Uncharted

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В фильме снялись Холланд, Уолберг и Бандерас.

Американская кинокомпания Sony показала второй трейлер экранизации компьютерной серии игр Uncharted. Сюжет будет рассказывать о двух персонажах - Нейтане Дрейке и Викторе "Салли" Салливане. Эти герои решат отправиться на поиски сокровищ. Роль Дрейка исполнит актер Том Холланд. Его коллега по цеху Марк Уолберг воплотится в виде Салли. Кроме приключений персонажи также ищут пропавшего брата Нейта  - Сэма.

В российской локализации проект известен под названием "Анчартед: На картах не значится". Известно, что одна из ролей в картине отдана Антонио Бандерасу. Режиссером проекта выступил Рубен Фляйшер.

Фильм выходит в широкий прокат с 10 февраля 2022 года.

Авторы ремейка "Готики" доверили новогоднее поздравление гоблинам.

Фото и видео: YouTube / SonyPicturesRU

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Теги: sony, uncharted, том холланд, трейлер, экранизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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