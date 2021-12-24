Авторы ремейка "Готики" доверили новогоднее поздравление гоблинам

Авторы поблагодарили фанатов за внимание к игре.

Авторы ремейка культовой компьютерной игры "Готика" доверили новогоднее и рождественское поздравление гоблинам. Праздничный трейлер проекта опубликован на YouTube-канале специалистами издательства THQ Nordic и студией Alkimia Interactive.

Разработчики игры заверили всех обеспокоенных фанатов оригинальной версии в том, что ни один гоблин в процессе съёмок и создания видео не пострадал. Они предупредили геймеров, что рождественская атрибутика, включая шапки и костюмы Санта-Клауса не попадут в финальную версию продукта.

Также создатели Gothic Remake выразили благодарность за внимание к их игре и поддержку. Они не стали сообщать никаких новых подробностей о готовящемся проекта. Известно только то, что выход запланирован на ПК и игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Вышел трейлер ремейка Pharaoh: A New Era со сравнением графики.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic