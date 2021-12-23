Релиз запланирован на 2022 год.

Вышел трейлер ремейка Pharaoh: A New Era со сравнением графики. Видео с градостроительным симулятором опубликовано на YouTube-канале. В ролике разработчики сравнили графику ремейка проекта с оригиналом, вышедшим в 1999 году. Они наглядно показали игрокам, что значительно улучшились не только текстуры, но также и анимацию — она стала более плавной.

Создатели компьютерной игры уточнили, что все модели NPC выполнены в особом стиле — было принято решение об увеличении голов и глаз, как у персонажей мультфильмов.

Напомним, что официально ремейк игры Pharaoh: A New Era оказался впервые анонсирован в рамках выставки gamescom в 2020 году. Авторы тайтла надеялись выпустить игру в 2021 году, однако позже релиз был перенесен на 2022 год.

Вышел дебютный тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Фото и видео: YouTube / Dotemu