Вышел дебютный тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Мировая премьера состоится 6 мая 2022 года.

Marvel Studios представила дебютный тизер-трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" режиссера Сэма Рэйми.

Фильм является продолжением истории о супергерое Докторе Стрэндже, которая была показана в 2016 году. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Продолжение развернется после событий фильма "Человек-Паук: Нет пути домой". Доктор Стрэндж попытается разобраться с проблемой мультивселенной. В фильме также сыграли Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор.

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" выйдет в мировом прокате 6 мая 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в сети появился новый трейлер детектива "Смерть на Ниле".

Видео: YouTube / MARVEL Россия