В сети появился новый трейлер детектива "Смерть на Ниле"

Мировая премьера состоится 9 февраля 2020 года.

20th Century Studios представила новый трейлер детектива "Смерть на Ниле" режиссера Кеннета Брана. Он был опубликован на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Фильм основан на романе писательницы Агаты Кристи. Кеннет Брана сыграет роль детектива Эркюля Пуаро, который отправится в отпуск в Египет, где столкнется с убийством светской львицы и миллионерши. Также в фильме сыграли Галь Гадот, Арми Хаммер и Эмма Маккей.

Мировая премьера состоится 9 февраля 2020 года. В России фильм выйдет днем позже.

Ранее был представлен официальный трейлер второго сезона сериала Эйфория.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia