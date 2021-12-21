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В сети появился новый трейлер детектива "Смерть на Ниле"

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Мировая премьера состоится 9 февраля 2020 года.

20th Century Studios представила новый трейлер детектива "Смерть на Ниле" режиссера Кеннета Брана. Он был опубликован на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Фильм основан на романе писательницы Агаты Кристи. Кеннет Брана сыграет роль детектива Эркюля Пуаро, который отправится в отпуск в Египет, где столкнется с убийством светской львицы и миллионерши. Также в фильме сыграли Галь Гадот, Арми Хаммер и Эмма Маккей.

Мировая премьера состоится 9 февраля 2020 года. В России фильм выйдет днем позже.

Ранее был представлен официальный трейлер второго сезона сериала Эйфория.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia

Теги: детектив, смерть на ниле, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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