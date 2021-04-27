В тизере продолжения "Бэтмен-ниндзя" показали других героев DC

Даты выхода продолжения серии в свет нет.

Компания DC представила в социальных сетях дебютный тизер продолжения анимационной истории "Бэтмен-ниндзя" — "Бэтмен-ниндзя против лиги якудза". Стоит напомнить зрителям о том, что оригинальная версия вышла в свет 2018 году. Она рассказывала о том, как супергерой внезапно оказывался в Японии прошлого. Там персонажа встречали знакомые по городу Готэму злодеи, включая Джокера. В результате Бэтмену пришлось узнать о местных традициях и обычаях, а также в образе ниндзя противостоять своему старому оппоненту.

Авторы нового проекта уточнили, что сюжет "Лиги якудза" продолжит историю оригинала. В нем Бэтмен возвращается в современность, однако сам мир уже не напоминает его родной Готэм. К персонажу присоединится помощник по имени Робин. Им предстоит столкнуться с местной Лигой справедливости, которые пережили "японскую" трансформацию. В презентационном ролике демонстрируется, что супергероям предстоит биться друг против друга.

Ответственным за постановку стал автор оригинала Дзюнпэй Мидзусаки и Синдзи Такаги ("Легенда о героях галактики"). Бэтмена озвучивает актер Коити Ямадэра ("Призрак в доспехах 2.0"). Пока что официальной даты релиза у продолжения нет.

В сети появился трейлер комедийного боевика "Игра киллера" с Дэйвом Батистой.

Фото и видео: YouTube / DC