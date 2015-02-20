В сети появился трейлер комедийного боевика "Игра киллера" с Дэйвом Батистой

В России фильм выйдет в свет 12 сентября.

Кинокомпания Global Film представила в социальных сетях официальный трейлер комедийного боевика "Игра киллера" (18+). В актерском составе фильма также указаны Бен Кингсли ("Лекарь: Ученик Авиценны", "Счастливое число Слевина"), Терри Крюс ("Неудержимые", "Все ненавидят Криса") и София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Мумия"). Сюжет рассказывает о судьбе высококлассного наёмника, который узнаёт, что неизлечимо болен. Мужчина решает нанять лучших киллеров для того, чтобы те лишили его страданий. Однако вскоре герой узнает, что на самом деле врачи обманули его с диагнозом. Однако бывшие коллеги уже вышли на охоту за его головой. Теперь персонажу противостоять армии профессиональных убийц, спасти свою жизнь и возлюбленную. Официальная премьера ленты "Игра киллера" в российском прокате запланирована на 12 сентября 2024 года.

Atlus показала новый сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio.

Фото и видео: YouTube / Global Film