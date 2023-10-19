Atlus показала новый сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio

Релиз игры запланирован на 11 октября.

Студия разработки Atlus представила в социальных сетях свежий сюжетный трейлер японской ролевой игры Metaphor: ReFantazio. Речь идет о новом проекте от компании, которая создала компьютерную серию Persona. Авторы продемонстрировали в ролике, что пользователей новинки ждёт несколько разнообразных катсцен и немного экшена. Однако геймплея геймеры так и не увидели. В игрой успели ознакомиться журналисты из профильных изданий. Они отмечают, что игровой процесс напоминает Persona и его можно воспринимать в качестве "эволюции идей", которые авторы успели заложить в Persona 5. Корреспонденты пояснили, что в сражениях с противниками будет помогать механика архетипов.

Напомним, что игра Metaphor: ReFantazio выйдет в свет 11 октября 2024 года на персональных компьютерах, а также консолях Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / Official ATLUS West