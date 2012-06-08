Аниме по Guilty Gear Strive с подзаголовком Dual Rulers получило первый тизер

Релиз аниме намечен на следующий год.

Компания Arc System Works и студия Sanzigen представили в социальных сетях первый тизер аниме по проекту Guilty Gear Strive, которое выходит в 2025 году. Сюжет расскажет зрителям историю мира, после разрушительной войны между человечеством и биологическим оружием Механизмами или Гирами. Ключевым персонажем станет Син Киске. Речь идет о ребенке от запрещённого союза человека и Гира. В какой-то момент юноша знакомится с загадочной девушкой, которая питает к Гирам ненависть. Режиссером ленты стал Сигэру Морикава (известный по работе над Argonavis Movie: Ryuusei no Obligato, а за сценарий отвечал Норимицу Кайхо (Akudama Drive). Создатели серии компьютерных игр Guilty Gear из Arc System Works занимались дизайном героев. В презентационном ролике показаны экшен-сцены, которых в проекте по мотивам файтинг-игры будет много.

Напомним, что Guilty Gear Strive: Dual Rulers стартует в 2025-м.

A-One Films представил трейлер фильма "Я же говорила".

Фото и видео: YouTube / Arc System Works America