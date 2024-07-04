Кинопрокатчик A-One Films представил трейлер фильма "Я же говорила". Режиссером картины выступила Джиневра Эльканн.
Сюжет расскажет о жителях Рима, которые в один из январских выходных столкнулись с жарой до +50 градусов. Она усиливается до пугающей степени, в результате чего люди и животные теряют самоконтроль.
В главных ролях сыграли Дэнни Хьюстон, Риккардо Скамарчо, Грета Скакки, Валерия Голино и другие. Премьера в России состоится 18 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийного боевика "Джекпот" с Джоном Синой и Аквафиной. Видео: YouTube / weareaonefilms
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