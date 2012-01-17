Вышел трейлер комедийного боевика "Джекпот" с Джоном Синой и Аквафиной

Мировая премьера состоится 15 августа.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер комедийного боевика "Джекпот". Режиссером картины выступил Пол Фиг.

Сюжет расскажет историю девушки, которая случайно выиграла огромную сумму денег. Однако после выигрыша на нее устраивает охоту целый город. Ей будет помогать телохранитель, чтобы героиня смогла получить приз.

В главных ролях сыграли Джон Сина и Аквафина. Мировая премьера состоится 15 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Ловушка".

Видео: YouTube / Prime Video