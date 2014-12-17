Вышел новый трейлер фильма "Ловушка"

Мировая премьера состоится 9 августа.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер психологического детектива "Ловушка". Режиссером картины выступил М. Найт Шьямалан.

Сюжет расскажет историю мужчины, который пришел на концерт с дочерью. Выясняется, что его организовали специально для поимки серийного убийцы. Однако этим убийцей, на которого ведут охоту, является главный герой.

В главных ролях сыграли Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Хейли Миллз и другие. Мировая премьера состоится 9 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Собиратель душ" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures