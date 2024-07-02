Вышел финальный трейлер фильма "Собиратель душ" с Николасом Кейджем

Премьера в России состоится 25 июля.

Студия NEON представила финальный трейлер хоррора "Собиратель душ". Режиссером картины выступил Осгуд Перкинс.

Сюжет расскажет историю агента ФБР Ли Харкера. Героиня охотится за серийным убийцей по прозвищу Длинноногий, который более 10 лет охотился за разными семьями. Однако чем ближе агент подбирается к личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

В главных ролях сыграли Николас Кейджс, Майка Монро, Алисия Уитт и другие. Мировая премьера назначена на 12 июля. Премьера в России состоится 25 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Особо опасный пассажир".

Видео: YouTube / NEON