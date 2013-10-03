Вышел трейлер боевика "Особо опасный пассажир"

Мировая премьера состоится 18 октября.

Компания Lionsgate представила трейлер боевика "Особо опасный пассажир". Режиссером картины выступил Мэл Гибсон.

Сюжет расскажет историю пилота, который перевозит заключенного для суда. Однако вскоре выясняется, что летчик является киллером, которого наняли убить женщину-маршала, сопровождающую преступника.

В главных ролях сыграли Марк Уолберг, Тофер Грейс, Мишель Докери и другие. Мировая премьера состоится 18 октября.

Ранее Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies