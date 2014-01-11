Стриминговый сервис Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз". Режиссером картины выступил Джулиан Фарино.
Сюжет расскажет историю строителя Майка, который встречает свою школьную любовь Роксану. Девушка усыпляет героя и отвозит в Лондон, где сообщает о своей работе спецагента и просит у него помощи.
В главных ролях сыграли Марк Уолберг, Холли Берри и Дж. К. Симмонс. Мировая премьера состоится 16 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Здесь" с Томом Хэнксом.
Видео: YouTube / Netflix
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