Мировая премьера состоится 16 августа.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз". Режиссером картины выступил Джулиан Фарино.

Сюжет расскажет историю строителя Майка, который встречает свою школьную любовь Роксану. Девушка усыпляет героя и отвозит в Лондон, где сообщает о своей работе спецагента и просит у него помощи.

В главных ролях сыграли Марк Уолберг, Холли Берри и Дж. К. Симмонс. Мировая премьера состоится 16 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Здесь" с Томом Хэнксом.

Видео: YouTube / Netflix