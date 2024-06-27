  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:28
96
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер фильма "Здесь" с Томом Хэнксом

0 0

Мировая премьера состоится 15 ноября.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма "Здесь". Режиссером картины выступил Роберт Земекис.

В центре истории окажутся двое возлюбленных, чья жизнь будет показана со стороны одной камеры. Также сюжет охватит несколько сцен из доисторических эпох и далекого будущего.

В главных ролях сыграли Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани и другие. Мировая премьера состоится 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма ужасов "Еретик" с Хью Грантом.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: sony pictures entertainment, здесь, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии