Вышел трейлер фильма "Здесь" с Томом Хэнксом

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма "Здесь". Режиссером картины выступил Роберт Земекис.
В центре истории окажутся двое возлюбленных, чья жизнь будет показана со стороны одной камеры. Также сюжет охватит несколько сцен из доисторических эпох и далекого будущего.
В главных ролях сыграли Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани и другие. Мировая премьера состоится 15 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма ужасов "Еретик" с Хью Грантом.
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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