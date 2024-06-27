Вышел трейлер фильма "Здесь" с Томом Хэнксом

Мировая премьера состоится 15 ноября.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма "Здесь". Режиссером картины выступил Роберт Земекис.

В центре истории окажутся двое возлюбленных, чья жизнь будет показана со стороны одной камеры. Также сюжет охватит несколько сцен из доисторических эпох и далекого будущего.

В главных ролях сыграли Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани и другие. Мировая премьера состоится 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма ужасов "Еретик" с Хью Грантом.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment