Вышел трейлер фильма ужасов "Еретик" с Хью Грантом

Мировая премьера состоится 15 ноября.

Кинокомпания A24 представила трейлер фильма ужасов "Еретик". Режиссерами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бекю

Сюжет расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам и пытаются обратить людей в свою веру. Во время одного из визитов девушки попадают в дом мужчины, где начинаются игры в прятки на выживание.

В главных ролях сыграли Хью Грант, Брайан Вудс и Скотт Бек. Мировая премьера состоится 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Красный" с Дуэйном Джонсоном.

Видео: YouTube / A24