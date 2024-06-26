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Вышел трейлер комедии "Красный" с Дуэйном Джонсоном

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Мировая премьера состоится 15 ноября.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила трейлер комедии "Красный". Режиссером картины выступил Джейк Кэздан.

Сюжет расскажет историю загадочного похищения Санты-Клауса. На операцию по спасению отправляются элитный оперативный Джек О"Мэлли и лучший в мире охотник за головами Каллум Дрифт. По пути им встретятся злые снеговики и другие мифические создания, с которыми героям предстоит вступить в схватку.

В главных ролях сыграли Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Дж. К. Симмонс, Люси Лью и другие. Мировая премьера состоится 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Список подозреваемых" с Мэлом Гибсоном.

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios
 

Теги: amazon mgm studios, комедия, красный, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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