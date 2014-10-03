Вышел дублированный трейлер фильма "Список подозреваемых" с Мэлом Гибсоном

Премьера в России состоится 25 июля.

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фильма "Список подозреваемых". Режиссером картины выступил Азиф Акбар.

Сюжет расскажет о расследовании жестоких убийств таинственного маньяка. После того, как детективу Ортега удается взять след убийцы, внезапно пропадает его племянница. Теперь под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.

В главных ролях сыграли Мэл Гибсон, 50 Cent, Брайан Ван Холт. Премьера в России состоится 25 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Улыбка 2".

Видео: YouTube / Global Film