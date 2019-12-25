В Петербурге представили книгу, посвященную чемпионату Европы по футболу-2020

Оргкомитет турнира передаст 210 экземпляров книги в петербургские библиотеки, где с ними смогут ознакомиться все желающие.

В среду, 8 декабря, в здании Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского состоялась презентация книги "Евро 2020 – особенный во всех отношениях", посвященной футбольному мероприятию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Концепция книги объединяет спорт и искусство, творчество футбольных звезд и гениальных художников из стран-участниц финального этапа турнира. В создании книги принимали участие журналисты Сергей Николаевич, Игорь Порошин, Александр Головин, а также петербургский искусствовед Аркадий Ипполитов. За визуальную составляющую отвечал Андрей Голованов, фотографии которого использовались для оформления. Обложку книги украшают фрагмент работы художника Покраса Лампаса.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Оргкомитет турнира передаст 210 экземпляров книги в петербургские библиотеки, где с ними смогут ознакомиться все желающие.

Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли из-за пандемии коронавируса. Поэтому он проходил с 11 июня по 11 июля этого года. Петербург принял 7 матчей. Ранее Piter.TV подвел итоги Евро-2020: чем петербуржцам запомнился большой футбол в городе.

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