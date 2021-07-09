Итоги Евро-2020: чем петербуржцам запомнился большой футбол в городе

Петербуржцы высказали свое мнение о Евро-2020 и рассказали, с каким трудностями столкнулись за это время.

Петербургский этап Чемпионата Европы позади, а значит, пора подводить итоги. За время матчей в наш город стекались болельщики со всего мира. Правда, не для всех эта поездка обернулась победами. Так, финские болельщики, посетившие наш город, практически сорвали отмену масочного режима в своей стране.

В целом, об организации позаботились. Например, для гостей работал бесплатный транспорт. А те, кто по каким-либо причинам не попали на поле, могли посмотреть матч в трех оборудованных фан-зонах. Только порой спрос на них вынуждал сотрудников ограничивать вход. За безопасностью и комфортом всех, кто приезжал из других стран, следили 1200 волонтеров. К слову, за все время своего пребывания болельщики потратили более 1,5 миллиардов рублей.

Но, конечно, не обошлось и без ложки дегтя. На днях Татьяна Голикова связала рост заболеваемости коронавирусом с проведением Евро-2020. Зато все это спровоцировало спортивное комьюнити задуматься о новых правилах игры. В следующем сезоне "Зенит", возможно, создаст специальные "антиковидные" трибуны.

Piter.tv узнал у местных жителей, что они думают об организации Евро-2020. Большинство были взволнованны пробками, перекрытиями дорог из-за матчей, а также несоблюдением санитарного законодательства. Многие подтверждали мнение властей – приток туристов действительно сказался на ковидной обстановке отрицательно.

Но были и те, кто из этого чемпионата извлек для себя только плюсы. Например, работники из сферы услуг – большое количество посетителей принесло им высокую прибыль. Респонденты отмечали и особую праздничную атмосферу в городе.

Видео: Piter.tv / Мария Гончарова, Петр Кудряшов, Анна Мурдасова