Во время ЕВРО-2020 туристы потратили в Петербурге более 1,5 млрд рублей

Большую часть средств гости города потратили на заведения общепита, гостиничные номера и аренду автомобилей.

Во время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге туристы потратили более 1,5 млрд рублей. В пресс-службе банка ВТБ отметили, что показатели на 20% выше, чем в мае этого года, и в четыре раза больше, чем в июне 2020 года.

В июне этого года жители и гости Петербурга большую часть средств потратили на заведения общепита, гостиничные номера и аренду автомобилей. Так, в заведениях туристы оставили более 1 млрд рублей, это на 13% выше майских показателей и в 4,5 раза больше, чем в июне прошлого года. В петербургских гостиницах гости Северной столицы оставили 400 млн. рублей.

Втрое к прошлому году и на 10% к маю увеличилась выручка петербургских баров, вдвое — расходы путешественников на аренду автомобилей. пресс-служба банка ВТБ

Известно, что в дни чемпионата почти 49% туристов прошлись по барам Рубинштейна, там они провели времени в два раза больше, чем на "Газпром Арене" и на час дольше, чем в музеях и парках. Улица Пестеля почти не уступает популярности улицы Рубинштейна. Там прогуливались 35% гостей, а еще 16% гуляли по "Новой Голландии". Каждый второй иностранец посетил Эрмитаж и Летний сад, а также Марсово поле. Около 27% побывали в Исаакиевском соборе, 25% – в Петергофе, 19% – в Русском музее.

Эксперты отмечают, что в этом году гости Петербурга старались совмещать посещение матчей с осмотром достопримечательностей, проводя в Петербурге полноценный отпуск.

Ранее мы писали, что матчи Евро-2020 в Петербурге посетили более 132 тыс. людей. Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге. который был между Бельгией и Россией – 26 264 зрителя стали свидетелями игры.

Фото: Piter.tv