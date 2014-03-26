Стало известно, что в Петербурге болельщики Евро-2020 посещали чаще

Почти половина всех иностранных туристов побывали в барах на Рубинштейна.

Петербург попрощался с чемпионатом Европы по футболу в прошлую пятницу, 2 июля. В пресс-службе МТС рассказали, что в период турнира гости проводили больше времени в барах, чем на стадионе. Через Big Data выяснилось, где именно отображались обезличенные данные туристов, прибывших в город.

Так, в дни чемпионата почти 49% туристов прошлись по барам Рубинштейна, там они провели времени в два раза больше, чем на "Газпром Арене" и на час дольше, чем в музеях и парках.

Улица Пестеля почти не уступает популярности улицы Рубинштейна. Там прогуливались 35% гостей, а еще 16% гуляли по "Новой Голландии".

Каждый второй иностранец посетил Эрмитаж и Летний сад, а также Марсово поле. Около 27% побывали в Исаакиевском соборе, 25% – в Петергофе, 19% – в Русском музее. Судя по данным, каждый турист посетил как минимум два культурных объекта Северной столицы.

Больше всего Петербург принял гостей из Нидерландов, Австрии и Польши.

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади покажут матчи 1/2 финала Евро.

Фото: Piter.tv