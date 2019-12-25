На Дворцовой площади покажут матчи 1/2 финала Евро

Два полуфинальных матча начнутся в 22:00 6 и 7 июля.

Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, на Дворцовой площади покажут матчи полуфиналов Чемпионата Европы по футболу. Кроме того, для зрителей подготовили развлекательную программу. Об этом сообщила пресс-служба Фестиваля УЕФА Евро-2020.

Во вторник перед гостями фестиваля выступит группа Jazz Band, актеры театра "Суббота", джаз-квинтет Кирилла Бубякина и музыкальная группа Four SNAP. Кроме того, болельщики выиграть памятные призы с официальной символикой за победу в викторине на знание истории и статистики Евро.

Прямая трансляция матча Италия-Испания начнется в 22:00. Завтра в это же время будут играть сборные Дании и Англии. До 19:00 Фан-зона закрыта. В нее смогут попасть не более 3 тыс. человек. На площадке обязательно быть в маске.

Ранее в Эрмитажа выразили свое недовольство по поводу фан-зоны на Дворцовой площади.

Фото: Instagram / @felicispotion