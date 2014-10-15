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Эрмитаж: фан-зона на Дворцовой площади не соответствует традициям Петербурга
Сегодня, 21:34
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Эрмитаж: фан-зона на Дворцовой площади не соответствует традициям Петербурга

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В музее считают, что с Дворцовой площадью необходимо обращаться осторожно.

В пятницу, 2 июля, на своей странице в социальной сети ВКонтакте сотрудники петербургского Эрмитажа заявили, что фан-зона на Дворцовой площади "не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу". 

Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным "парком культуры и отдыха",

– говорится в сообщении.

Сотрудники музея заявили, что зачастую спортивным организациям важен не сам спорт, а мероприятия, приносящие доход.

Ранее мы писали, что Эрмитаж возглавил рейтинг самых упоминаемых российских музеев в мае.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, фан-зона, эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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